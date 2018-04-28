Москалькова выступила с призывом по санкционным спискам

Москалькова призвала не включать в санкционные списки лекарства и медтехнологии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с призывом не включать в санкционные списки товаров и услуг лекарства и медицинские технологии. "Я призываю всех, чтобы в санкционное противостояние между государствами не включать медицинское оборудование, лекарственные препараты, технологии в области здравоохранения", — сказала она в ходе пресс-конференции в ТАСС в субботу. Омбудсмен подчеркнула, что в политическом противостоянии "здоровье человека не может ставиться под удар".