Единые билеты в Крым поступили в продажу

Туристы уже купили 60 тысяч билетов в обоих направлениях.

России 30 апреля возобновлены продажи единых билетов в Крым . Действуют такие проездные с особым тарифом в поездах, в автобусах и на паромах, чтобы добраться до необходимого курорта и обратно.

Морское сообщение исключат из тарифа после открытия Крымского моста. Туристы уже купили 60 тысяч билетов в обоих направлениях.

Продажи единых билетов прекратятся в конце сентября.

Впервые эту удобную систему перевозок ввели в начале курортного сезона 2014 года. С тех пор ей воспользовались полтора миллиона человек.