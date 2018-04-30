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Единые билеты в Крым поступили в продажу
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Единые билеты в Крым поступили в продажу 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Туристы уже купили 60 тысяч билетов в обоих направлениях.
В России 30 апреля возобновлены продажи единых билетов в Крым. Действуют такие проездные с особым тарифом в поездах, в автобусах и на паромах, чтобы добраться до необходимого курорта и обратно.
Морское сообщение исключат из тарифа после открытия Крымского моста. Туристы уже купили 60 тысяч билетов в обоих направлениях.
Продажи единых билетов прекратятся в конце сентября.
Впервые эту удобную систему перевозок ввели в начале курортного сезона 2014 года. С тех пор ей воспользовались полтора миллиона человек.
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