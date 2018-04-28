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Тест: Какой из вас шашлычник?
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Тест: Какой из вас шашлычник? 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
В майские праздники вся страна будет дружно поедать шашлыки на свежем воздухе. А знаете ли вы, как правильно готовить это блюдо? И что вообще вам известно о шашлыке? Пройдите тест.
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