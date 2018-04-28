Крымский мост подсветили иллюминацией

Строители провели тестовое включение ночной подсветки Крымского моста

Строители Крымского моста провели тестовое включение архитектурной подсветки автодорожной арки. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Проектом предусмотрена статичная светоцветовая картина. Арочные пролеты подсвечиваются тремя цветами: автодорожная арка — синим, железнодорожная — красным светом, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок — белым", — говорится в сообщении инфоцентра.

При этом в постоянном режиме подсветка начнет работать после завершения строительства железнодорожной части моста.

Инфоцентр "Крымский мост"

Как сообщалось ранее, в Керченском проливе подходит к завершению строительство автодорожной части Крымского моста. Пустить машины по ней планируется во второй половине мая. Кроме того, продолжаются работы по возведению железнодорожной части транспортного перехода.