Новые правила поведения в аэропортах раскритиковали

Подмосковный омбудсмен раскритиковал новые правила поведения в аэропортах

Новые правила поведения в аэропортах Подмосковья , среди прочего запрещающие лежать на креслах в зоне ожидания, противоречат здравому смыслу, люди считают, что теперь их будут "штрафовать за каждый шаг", заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова

Как сообщает сайт Мособлдумы, депутаты внесли в региональный Кодекс об административных правонарушениях поправки, предполагающие введение ответственности за нарушение правил поведения в аэропортах. Введенные нормы коснулись трех аэропортов — "Шереметьево" "Домодедово" и " Жуковский ".

Речь идет о правилах, установленных областным правительством. Вновь принятый закон запрещает посетителям аэропортов множество действий. Пассажирам, ожидающим вылет, запрещается ложиться на кресла, лавки, садиться на ступени и пол. Нарушителей ждет предупреждение или штраф. Более того, запрещается слушать музыку без наушников, бежать по эскалатору (даже если пассажир опаздывает на рейс).