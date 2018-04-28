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Новые правила поведения в аэропортах раскритиковали
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Медведев высказался об уходе на отдых

Подмосковный омбудсмен раскритиковал новые правила поведения в аэропортах 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Новые правила поведения в аэропортах Подмосковья, среди прочего запрещающие лежать на креслах в зоне ожидания, противоречат здравому смыслу, люди считают, что теперь их будут "штрафовать за каждый шаг", заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.
Как сообщает сайт Мособлдумы, депутаты внесли в региональный Кодекс об административных правонарушениях поправки, предполагающие введение ответственности за нарушение правил поведения в аэропортах. Введенные нормы коснулись трех аэропортов — "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский".
Речь идет о правилах, установленных областным правительством. Вновь принятый закон запрещает посетителям аэропортов множество действий. Пассажирам, ожидающим вылет, запрещается ложиться на кресла, лавки, садиться на ступени и пол. Нарушителей ждет предупреждение или штраф. Более того, запрещается слушать музыку без наушников, бежать по эскалатору (даже если пассажир опаздывает на рейс).
"Вводимые правила явно противоречат здравому смыслу. Это перебор. Люди возмущаются, пишут о том, что теперь будут штрафовать за каждый шаг. А что делать, например, человеку, у которого от долгого сидения или стояния опухают ноги? Необходимо было направить принимаемый документ для экспертной оценки, чтобы исключить перегибы", — считает Семенова.
Запрет лежать на лавках и сидениях вызвал недоумение у многих — об этом уже заявили в Общественной палате РФ, СПЧ и "Единой России", а Общероссийское объединение пассажиров обратилось к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку новых правил поведения в аэропортах.
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