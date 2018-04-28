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Штормовой ветер вернется в Москву
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Штормовой ветер вернется в Москву 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В субботу, 28 апреля, в Москве объявили штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на московское метеобюро.
По данным синоптиков, во второй половине дня в столице начнется гроза. С 12:30 до 18:00 порывы ветра в городе будут достигать 15 метров в секунду.
Воздух днем в Москве прогреется до 17 градусов тепла. В области будет до плюс 19 градусов. Также возможен небольшой дождь.
Двадцать первого апреля в московском регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, похолодания и мокрого снега. В некоторых районах области порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Жертвами урагана стали три человека.
В мэрии сообщали о 17 пострадавших, 14 из них (11 взрослых и трое детей) попали в больницы. Ветер повалил в городе 1200 деревьев, с 41 дома сорвало крыши, повреждения получил 131 автомобиль, упали более 30 рекламных щитов, были сломаны 11 мачт освещения.
Через несколько дней, 26 апреля, в столице объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра — до 12-17 метров в секунду.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
Комментарии  Ещё 11 источников 
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