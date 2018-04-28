Россиян ждет суперкороткая рабочая неделя

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя после Первомая

Мини‐отпуск ждет россиян в мае. На следующей неделе гражданам предстоит выйти на работу всего два раза. О суперкороткой рабочей неделе рассказали в Роструде , сообщил «Интерфакс»

По данным ведомства, россияне выйдут на работу в четверг, 3 мая, и в пятницу, 4 мая. Ближайшие выходные начнутся с воскресения, 29 апреля, по среду, 2 мая, включительно.

Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье. Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с воскресенья, 29 апреля, по среду 2 мая включительно

— Роструд.

В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году отмечается в среду, никаких переносов не будет. Согласно Трудовому кодексу РФ , вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день будет укорочен на один час.

Следующая шестидневная рабочая неделя ждет россиян в июне — с понедельника, 4 июня, по субботу, 9 июня. Очередной отпуск связан с празднованием Дня России.

Ранее социологи узнали, как россияне собираются отмечать День труда. Дача и огород — основные места их досуга. В опросе участвовали две тысячи человек в возрасте от 18 лет.