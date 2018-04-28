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Россиян ждет суперкороткая рабочая неделя
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Медведев высказался об уходе на отдых
Медведев высказался об уходе на отдых

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя после Первомая 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Мини‐отпуск ждет россиян в мае. На следующей неделе гражданам предстоит выйти на работу всего два раза. О суперкороткой рабочей неделе рассказали в Роструде, сообщил «Интерфакс».
По данным ведомства, россияне выйдут на работу в четверг, 3 мая, и в пятницу, 4 мая. Ближайшие выходные начнутся с воскресения, 29 апреля, по среду, 2 мая, включительно.
Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января, который в этом году приходился на воскресенье. Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с воскресенья, 29 апреля, по среду 2 мая включительно
— Роструд.
В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году отмечается в среду, никаких переносов не будет. Согласно Трудовому кодексу РФ, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день будет укорочен на один час.
Следующая шестидневная рабочая неделя ждет россиян в июне — с понедельника, 4 июня, по субботу, 9 июня. Очередной отпуск связан с празднованием Дня России.
Ранее социологи узнали, как россияне собираются отмечать День труда. Дача и огород — основные места их досуга. В опросе участвовали две тысячи человек в возрасте от 18 лет.
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