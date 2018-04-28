Новый реанимобиль появился в больнице св. Алексия

Новый реанимобиль появился в больнице святителя Алексия

Председатель Синодального отдела по благотворительности, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил чин освящения нового реанимобиля, который доставлен в больницу святителя Алексия. Автомобиль был приобретен на средства, поступившие по благословению патриарха Кирилла от московских храмов и монастырей, сообщает пресс-служба Синодального отдела.

"Машина оснащена современным оборудованием, что позволяет транспортировать пациентов, находящихся в очень тяжелом состоянии. Это особенно важно, так как нам часто приходится переводить тяжелобольных из других больниц, зачастую даже из других городов, для госпитализации в отделение реанимации или паллиативное отделение нашей больницы", — отметил главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия Митрополита Московского Алексей Заров.

В день годовщины своей интронизации в 2018 году предстоятель Русской православной церкви по традиции попросил вместо покупки цветов, которые принято дарить архиереям к памятным датам и событиям, пожертвовать средства на приобретение машины скорой помощи для церковной больницы.

Новый автомобиль скорой помощи Ford Transit был приобретен за 2 млн 660 тыс. рублей, отметили в Синодальном отделе.