Касперская поспорила с Чубайсом из-за Маска

По словам Касперской, у Tesla нет ни одного патента, который был бы связан с новизной в области цифрового развития, все патенты Tesla связаны с дизайном.

«Tesla — это медийный феномен. Надо понимать, о чем мы говорим. Никакого отношения к прорыву, к будущему, к цифровой экономике это вообще не имеет отношения. Это стопроцентный медийный феномен», — заявила Касперская.

По ее мнению Илон Маск является «абсолютно гениальным маркетологом». «Он умеет превращать в конфетку, все за что берется. Вернее оборачивать в прекрасную конфетную обертку. Когда же посмотришь внутри — то производство не налажено. Вы говорите, что это — „цифровой автомобиль“. Илон Маск объявил, что это будет цифровая сборка. (Однако) они не смогли и (машины) собирают люди руками. То есть, он менее цифровой, чем у какого-нибудь автомобильного концерна», — добавила предприниматель.

Она считает, что Tesla не представляет из себя ничего стоящего. «Я конечно извиняюсь но мы все помним многочисленные „пузыри“, которые лопаются со страшным шумом, с криками и даже частью со смертями. Люди кончают жизнь самоубийством, потому что они теряли все свои деньги на этих „пузырях“. И Tesla — это как раз пример такого конкретного маленького „пузырька“ вздутого, который, на мой взгляд, абсолютная пустышка, за ним ничего не стоит. Но, зато, медийно обернутая», — пояснила свою позицию Касперская.

В дискуссию с ней вступил Чубайс: «Если уж говорить про Маска и про Tesla, я действительно, не могу спорить про цифровую часть его потенциала, тут Наталья Ивановна, специалист номер один, но поверьте мне, … как выпускнику инженерно-экономического Ленинградского института, то, что сделал Маск, с точки зрения инженерной концепции автомобиля, полностью устранив трансмиссию, создав работоспособную систему зарядок, обеспечив инфраструктурой зарядки вообще без влияния на климат и вообще без потребления углеводородов — это фантастический инженерный прорыв. И в этом прорыве он обошел всех, начиная от Mercedes и кончая Toyota. Это абсолютный инженерный подвиг, созданный Маском».

Со своей стороны Касперская вновь подчеркнула, что Маск сам не создавал эти технологии.

«Илон Маск — гениальный маркетолог и ни разу не инженер. Он купил компанию Tesla. Анатолий Борисович, я тут с вами согласна, он купил компанию, он не разрабатывал, не занимался сам лично разработкой и до него компания Tesla как раз эти разработки сделала. А капитализации у нее началась, когда ее купил Илон Маск», — отметила она.

Маск отличился не только созданием Tesla, но ли другими необычными изобретениями. В марте он показал концепт электробуса для тоннелей под городами, которые создает его компания The Boring Company. Однако это изобретение подверглось насмешке в Сети.

До этого сообщалось, что Маску разрешили построить тоннель от Нью-Йорка до Вашингтона, который станет основой транспортной системы Hyperloop.