Пока вы спали: Россия увидит Евровидение-2018

«Война будет продолжаться вечно»

Заблокировать мессенджер Telegram невозможно, сообщил РИА Новости интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев . По его словам, «война» Роскомнадзора с ним не закончится никогда, так как Telegram — не сайт, а приложение, в связи с чем не может быть заблокирован путем блокировки IP-адресов.

«Томагавки» у России — кошмар США

Сбитые над Сирией и попавшие в распоряжение России американские ракеты станут «подопытными кроликами», сообщает Popular Mechanics. По мнению автора статьи, российские специалисты изучат ракеты и, возможно, смогут научиться их уничтожать.

Трамп назвал репортеров «великими»

Президент США Дональд Трамп, известный своим критическим отношением к журналистам, назвал профессию репортера «великой», сообщает ABC

«Они хотят быть репортерами. Можете в это поверить?» — пошутил он на встрече с молодыми журналистами в Белом доме.

Чиновники сэкономят на топливе

Российские ведомства, государственные компании и естественные монополии начнут покупать топливо по рыночным ценам, сообщил «Известиям» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин . По его словам, решение, которое должно быть реализовано до конца нынешнего года, позволит сократить бюджетные расходы при поставках бензина и дизеля по госконтрактам, так как сейчас участвующие в конкурсах поставщики завышают цены.

Россия увидит Евровидение-2018

Первый канал покажет россиянам конкурс Евровидение 2018 года, сообщили РИА Новости в дирекции общественных связей канала. 8 мая в 23:30 по московскому времени «первая кнопка» будет транслировать первый полуфинал, в 22:00 10-го — второй, а в то же время 12-го — финал.