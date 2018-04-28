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В России разрешили Конопляный марш
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В России впервые согласовали марш за легализацию марихуаны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Санкт-Петербурга согласовали проведение в городе Конопляного марша — международной акции за легализацию марихуаны. Об этом сообщил «Лентачу» организатор мероприятия адвокат Аркадий Чаплыгин.
«Я считаю, что каждый человек должен иметь священное право выстрелить себе в ногу… В целом я считаю, что целесообразно легализовать любые наркотики, даже тяжелые», — отметил он.
В документе от мэрии, фото которого приложено к материалу, указано, что акцию, запланированную на 5 мая, лучше провести в саду «30-летия Октября».
Конопляные марши проводят с 1999 года. В России они до нынешнего года проходили стихийно и без согласования с властями.
«Это может быть как-то связано с мероприятием Навального, которое, как и все предыдущие, власти не согласовали. И на фоне его митинга, наше шествие уже не кажется чем то страшным. Мы сумели доказать, что мы мирные и не кусаемся», — прокомментировал изданию решение администрации города член оргкомитета марша Михаил Блазович.
Участники акции требуют прекращения цензуры информации, связанной с коноплей, арестов потребителей легких наркотиков, разрешения использования конопли в медицинских целях, а также для производства одежды и бумаги. В качестве символического жеста организаторы мероприятия планируют посадить на акции обычное дерево.
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Комментарии1  Ещё 12 источников 
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