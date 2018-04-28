Ещё
Синоптики рассказали о погоде в субботу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве в субботу ожидается до +15°С 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Москве в субботу, 28 апреля, ожидается до +15°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +13 до +15°С.
Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее москвичам пообещали июньскую жару на майские праздники.
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода придет в Москву на период майских праздников.
По ее словам, с 29 апреля температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет максимума 2 мая.
Она уточнила, что 30 апреля, температура повысится до +19°C, 1 мая будет уже +22°C, а 2 мая ожидается до +24°C.
Полностью прогноз погоды смотрите на Рамблере
Газета.Ru: последние новости
Крымский мост сфотографировали из космоса Глава МЧС назвал критику Михалкова в свой адрес бредом На полигоне "Ядрово" провели испытания стичера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост412
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»205
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт68
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»110
Майские пенсии доставят по особому графику144
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение