Синоптики рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидается до +15°С

Москве в субботу, 28 апреля, ожидается до +15°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +13 до +15°С.

Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее москвичам пообещали июньскую жару на майские праздники.

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода придет в Москву на период майских праздников.

По ее словам, с 29 апреля температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет максимума 2 мая.

Она уточнила, что 30 апреля, температура повысится до +19°C, 1 мая будет уже +22°C, а 2 мая ожидается до +24°C.