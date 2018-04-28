Как россияне проводят 1 мая

Россияне все чаще проводят 1 мая как обычный выходной, выяснили социологи

Популярность Дня труда снижается, все чаще россияне воспринимают этот праздник как обычный выходной, предпочитая провести время с семьей или на дачном участке, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи сравнили данные опросов за последние четверть века: если в 1994 году 65% респондентов сообщали, что собираются отмечать 1 мая, а к 2010 году эта доля снизилась совсем немного (до 62%), то в 2018 году о намерении отмечать Праздник весны и труда говорят 56% респондентов.

При этом "традиция отмечать День труда в кругу гостей уходит, все чаще россияне воспринимают этот день как обычный выходной, который можно провести в кругу семьи или на даче", отмечено в материалах опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости

Так, среди самых распространенных планов россиян на предстоящие длинные выходные — провести время с семьей (27%) и заняться садом и огородом (21%).

А вот согласно результатам опроса, проведенного ВЦИОМ в 2005 году, Первомай чаще планировали отмечать в компании, идти в гости или принимать их у себя — тогда так ответили 40% респондентов против 7% в 2018 году.

Еще 13% опрошенных сообщили, что в этом году в День труда будут работать; в 2005 году таких нашлось только 4%. Вместе с тем, за десяток лет несколько увеличилось число россиян, которые собираются принять участие в первомайских демонстрациях — с 3% в 2008 году до 9% в этом году.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 25-26 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 1994-2015 годах проводились квартирные опросы.