Выходные начались: в воскресенье в Крыму до +26

СИМФЕРОПОЛЬ , 29 апр — РИА Новости Крым . В воскресенье погода побалует жителей и гостей полуострова теплом — днем в Крыму ожидается до +26 градусов, сообщают в крымском гидрометцентре.

В Симферополе синоптики обещают переменную облачность и северо-восточный ветер, в порывах достигающий скорости 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +8…+10, днем — +24…+26 градусов.

Севастополе будет малооблачная погода и западный ветер до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут до 11 градусов тепла, днем — до +23.

На Южном берегу Крыма ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 6-11 м/с, в порывах до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит 9-11 градусов тепла, днем —+22…+24.