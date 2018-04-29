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Выходные начались: в воскресенье в Крыму до +26
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Выходные начались: в воскресенье в Крыму до +26 

РИА Новости Крым 29 апреля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости Крым. В воскресенье погода побалует жителей и гостей полуострова теплом — днем в Крыму ожидается до +26 градусов, сообщают в крымском гидрометцентре.
В Симферополе синоптики обещают переменную облачность и северо-восточный ветер, в порывах достигающий скорости 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +8…+10, днем — +24…+26 градусов.
В Севастополе будет малооблачная погода и западный ветер до 10 м/с. Ночью столбики термометров покажут до 11 градусов тепла, днем — до +23.
На Южном берегу Крыма ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный будет дуть со скоростью 6-11 м/с, в порывах до 14 м/с. Ночью температура воздуха составит 9-11 градусов тепла, днем —+22…+24.
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