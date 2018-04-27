В пятницу в Крыму будет по-летнему жарко 

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр — РИА Новости Крым. В пятницу на полуостров придет лето — синоптики обещают дневную температуру воздуха до +29 градусов, сообщает крымский гидрометцентр.
В Симферополе будет дуть юго-западный ветер, в порывах достигающий скорости 15 м/с. Ночью столбикик термометров покажут +10…+12, днем — +27…+29 градусов.
В Севастополе ожидается переменная облачность и западный ветер до 10 м/с. Ночью температура воздуха составит +11…+13, днем — +19…+21 градус.
На Южнобережье также ожидается порывистый юго-восточный ветер до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +14, днем — от 21 до 23 градусов тепла.