В пятницу в Крыму будет по-летнему жарко

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 апр — РИА Новости Крым . В пятницу на полуостров придет лето — синоптики обещают дневную температуру воздуха до +29 градусов, сообщает крымский гидрометцентр.

В Симферополе будет дуть юго-западный ветер, в порывах достигающий скорости 15 м/с. Ночью столбикик термометров покажут +10…+12, днем — +27…+29 градусов.

Севастополе ожидается переменная облачность и западный ветер до 10 м/с. Ночью температура воздуха составит +11…+13, днем — +19…+21 градус.

На Южнобережье также ожидается порывистый юго-восточный ветер до 15 м/с. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +14, днем — от 21 до 23 градусов тепла.