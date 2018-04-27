Темрюк может стать городом воинской славы

Закондательное собрание Краснодарского края обратилось к главе государства с ходатайством о присвоении Темрюку почётного звания «Город воинской славы»

Темрюк занимает достойное место в военной истории. В августе 1942 года Таманский полуостров защищали около трех тысяч морских пехотинцев, противостоявшие в 10 раз превосходящим силам германского вермахта. Шел непрерывный штурм ключевого в обороне Тамани города, который стал неприступной крепостью. Только 23 августа 1942 года в семи атаках под Темрюком немцы потеряли убитыми и ранеными до 1500 человек. В адрес обороняющихся поступила радиограмма командующего фронтом маршала Буденного: «Оборона Темрюка войдет в историю Великой Отечественной войны». Лишь после ухудшения общей обстановки на фронте по решению командования город было приказано оставить.

После победы под Сталинградом здесь проходили важные бои за подступы к порту Кавказ и Крыму , именно в окрестностях Темрюка завершилось освобождение Кубани от фашистов. Двадцать воинских соединений, особо отличившихся при освобождении Таманского полуострова в 1943 году, были удостоены высоких званий «Таманских» и «Темрюкских»; десять уроженцев Тамани стали героями Советского Союза.

Темрючане бережно хранят память о героях сражений, они гордятся своим военным музеем под открытым небом.