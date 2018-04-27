Регионы взяли в свои руки борьбу с детским курением вейпов

Законодательное собрание Владимирской области решило взять борьбу с детским курением вейпов в свои руки. Чиновники региона приняли закон, запрещающий продажу электронных сигарет несовершеннолетним, передаёт "РИА Новости"

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За нарушение нового закона физические лица будут наказываться штрафом до 5 тысяч рублей, компании — до 50 тысяч.

Чиновники сообщили, что приняли законопроект из-за того, что правила распространения электронных сигарет не закреплены на федеральном уровне. В то время, как обычные сигареты запрещены детям до 18 лет по всей России , о ставших популярными в последние годы вейпах закон так и не принят.

Поэтому депутаты региона решили ограничить их хотя бы в пределах одного субъекта страны.