Молодежь Ингушетии представит выставку «Наследие Дикой дивизии» в Пензенской области

МАГАС , 27 апреля. / ТАСС /. Молодежная инициативная группа Ингушетии в рамках Международного саммита молодых парламентариев «Магас-2018» подписала соглашение с Молодежным парламентом Пензенской области о сотрудничестве в сфере культуры, передает корреспондент ТАСС. В рамках этого соглашения Молодежная инициативная группа представит выставку «Наследие Дикой дивизии» в Пензенской области.

"Дикая дивизия" принимала активное участие в Первой мировой войне и состояла главным образом из добровольцев, поскольку по закону Российской империи мусульманское население Кавказа и Средней Азии не подлежало призыву на военную службу.

"Это год памяти жертв Первой мировой войны, у меня есть проект «Наследие Дикой дивизии», созданный в честь этой даты, это фотовыставка, иллюстрации и исторические данные о масштабных боевых действиях с участием всадников дивизии. Я планирую показать свои работы в регионах СКФО и в Москве . И в рамках соглашения с Молодежным парламентом Пензенской области я проведу выставку у них в регионе, но этим сотрудничество не ограничиться, планируем и после обмениваться опытом и культурой", — сказал ТАСС председатель Молодежной инициативной группы Адам Мальсагов.

Также в рамках саммита было подписано соглашение «Союза активной молодежи Ингушетии» с «Платформой Мира между Арменией Азербайджаном » о сотрудничестве и съемке социального кино о межнациональных отношениях.

"У меня есть проект Северокавказский фестиваль социального кино «Новый взгляд», который я начну реализовывать в октябре. Социальное короткометражные фильмы будут сниматься о важных Российских и мировых проблемах и у меня уже подписаны соглашения с разными странами. «Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном» хочет, чтобы я снимал кино об их межнациональных отношениях, тем самым развивая культуру", — рассказал ТАСС организатор саммита и руководитель «Союза активной молодежи Ингушетии» Заурбек Ведзижев.