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Россельхознадзор выявил цветочный трипс в партии хризантем из Италии
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Россельхознадзор выявил цветочный трипс в партии хризантем из Италии 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Россельхознадзор при фитосанитарном контроле в Подмосковье обнаружил карантинный цветочный трипс в хризантемах из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ „Западные Ворота“, при досмотре срезов цветов хризантемы одноголовой, происхождением Италия, был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в сообщении.
Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, заключили в ведомстве.
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