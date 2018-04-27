Россельхознадзор выявил цветочный трипс в партии хризантем из Италии

Россельхознадзор при фитосанитарном контроле в Подмосковье обнаружил карантинный цветочный трипс в хризантемах из Италии . Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ „Западные Ворота“, при досмотре срезов цветов хризантемы одноголовой, происхождением Италия, был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс», — говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой Всероссийского центра карантина растений. Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, заключили в ведомстве.