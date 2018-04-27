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В Минске выбрали самых красивых и талантливых студенток
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В Минске выбрали самых красивых и талантливых студенток 

Мир24 3 часа назад
В Минске прошел финал межвузовского конкурса «Королева Весна-2018», передает телеканал «МИР 24». За корону боролись 11 конкурсанток со всей страны. На сцене им предстояло показать свое умение общаться с аудиторией, артистическое мастерство, а также принять участие в дефиле в национальных костюмах.
Девушки, которые заняли первые три места, будут представлять Беларусь уже в финале Международного студенческого конкурса красоты.
«Здесь оценивается не только красота внешняя, но и красота душевная. Если говорить слово «красота», люди не понимают этого. А вот артистическое мастерство, грация, тут уже ближе. Также проверяется эрудиция и талантливость наших девушек, если можно так сказать», — рассказала участница конкурса Екатерина Дебелая.
Всего в конкурсе участвовали больше 350-и студенток из 44-х вузов Беларуси. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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