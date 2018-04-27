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Заброшенный русский город в Арктике станет 3D-музеем
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Заброшенный русский город в Арктике станет 3D-музеем 

Strelka Magazine 3 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Территорию Пустозерска, который расположен в 20 километрах от Нарьян-Мара, отдали под музей-заповедник.
Фото: Иллюстрированный альбом Архангельской губернии, 1914 год  Местную крепость военные отряды заложили еще в 1499 году. В 1667 году сюда отправили идеолога старообрядчества протопопа Аввакума, здесь он провел в заключении 14 лет и написал свое знаменитое «Житие».
К 400-летию со дня рождения Аввакума, которое будут отмечать в 2020 году, музей-заповедник собирается запустить 3D-тур по городу. Видеоизображение будет проецироваться на очки дополненной реальности: гуляя по городищу, посетители увидят старинные крепостные стены, улицы и здания, а также узнают, во что одевались и как выглядели северяне 300-400 лет назад.
В самом Пустозерске запрещены любое строительство и езда на снегоходах: местные передвигаются по сугробам на снегоступах. Последняя жительница отсюда уехала еще в 1962 году. Город утратил свой статус центра торговли из-за обмеления рек.
В ближайшем к Пустозерску населенном пункте — деревне Устье — официально живут 22 человека. Именно сюда перенесли многие старинные здания из заброшенного города, в том числе купеческие дома и Преображенскую церковь 1837 года постройки.
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