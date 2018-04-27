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Количество учеников из РФ в Британии сократилось на 40%
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Количество учеников из РФ в британских школах сократилось на 40% 

BFM.RU 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Посольство РФ в Лондоне считает, что политика британского правительства негативно сказывается на образовательном секторе страны, заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии.
Британские СМИ сообщают о значительном (почти 40%) сокращении числа учеников-россиян в британских частных школах за последние два года.
«Действительно, обнародованные Советом независимых школ цифры обращают на себя внимание. На фоне ухудшившихся отношений между двумя странами, развязанной здесь антироссийской кампании британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян. Они опасаются, что приехавшие из России дети окажутся в недружелюбной среде, и эти опасения вполне объяснимы», — отметил представитель посольства.
Свою роль, по его словам, играет и то, что Великобритания, в отличие от ряда других европейских стран, заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании.
«Это является для российских семей важным фактором при выборе места обучения детей. От тех же, кто продолжает обучение в английских школах, доходит информация о различных политизированных опросах и об антироссийских высказываниях педагогов — это никак не делает обучение более комфортным. Таким образом, неразумная политика правительства консерваторов отрицательно сказывается на положении британского же образовательного сектора, и так подсчитывающего предстоящие в связи с Brexit убытки», — отметил собеседник агентства.
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