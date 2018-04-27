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В России составили первый реестр малых рек
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В России составили первый реестр малых рек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый реестр малых рек России составлен при поддержке Русского географического общества, сообщил в пятницу президент РГО Сергей Шойгу на заседании попечительского совета под председательством президента РФ Владимира Путина.
"В России около 2,5 миллиона рек. До сегодняшнего дня информация о них была достаточно разрознена. Наконец при поддержке РГО составлен первый реестр всех малых рек России", — сказал Шойгу.
По его словам, общий объём картографируемой территории — 12 миллионов квадратных километров, это почти три четверти территории России.
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