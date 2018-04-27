Пенсионерки из «Отрядов Путина» сожгли фото Дурова и пригрозили ему визитом

Фото: кадр видео

Пожилые активистки патриотического движения «Отряды Путина» демонстративно порвали бумаги с распечатанными логотипом Telegram и фотографией его создателя Павла Дурова . Видеозапись акции опубликована в YouTube-канале движения. Пенсионерки потребовали «закрыть, уничтожить» мессенджер, чтобы его «вообще не существовало». Дурова они назвали предателем, потом что он «против России », и посоветовали ему «гореть всю жизнь и сгореть дотла». «Дуров, уймись! Иначе мы придем к тебе. И будет тебе плохо», — добавили женщины. Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил ограничить доступ к Telegram на территории России. Спустя три дня Роскомнадзор начал пытаться блокировать мессенджер, который отказался передавать ФСБ ключи шифрования для чтения переписки пользователей. В результате пострадали несколько сторонних сервисов.