Ещё
Пенсионерки из «Отрядов Путина» сожгли фото Дурова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин поблагодарил россиян за понимание
Путин поблагодарил россиян за понимание

Пенсионерки из «Отрядов Путина» сожгли фото Дурова и пригрозили ему визитом 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: кадр видео
Пожилые активистки патриотического движения «Отряды Путина» демонстративно порвали бумаги с распечатанными логотипом Telegram и фотографией его создателя Павла Дурова. Видеозапись акции опубликована в YouTube-канале движения.
Пенсионерки потребовали «закрыть, уничтожить» мессенджер, чтобы его «вообще не существовало». Дурова они назвали предателем, потом что он «против России», и посоветовали ему «гореть всю жизнь и сгореть дотла». «Дуров, уймись! Иначе мы придем к тебе. И будет тебе плохо», — добавили женщины.
Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил ограничить доступ к Telegram на территории России. Спустя три дня Роскомнадзор начал пытаться блокировать мессенджер, который отказался передавать ФСБ ключи шифрования для чтения переписки пользователей. В результате пострадали несколько сторонних сервисов.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине226
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН30
Путин заявил о новом Атласе мира112
На Украине захотели забрать Крымский мост90
Джигарханян захотел умереть дома48
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение