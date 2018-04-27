Россияне с опаской отнеслись к единому идентификатору

Шестьдесят шесть процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, не согласились с тем, что замена всех документов единым идентификатором — это хорошая идея.

По мнению большинства опрошенных, «могут возникнуть проблемы из-за сбоя в базах данных и действий мошенников».

Респондентам задали такой вопрос: «Замена всех документов персональным номером — хорошая идея?». 26 процентов опрошенных заявили, что это хорошая идея, ведь «так будет гораздо удобнее».

Еще восемь процентов опрошенных ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 5352 человека.

Минкомсвязи и Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на источники, близкие к ЦБ Минфину , что в 2019 году в России введут сквозные идентификаторы, которые объединят номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений граждан.

Уникальный номер позволит его владельцу найти данные о себе в любой базе. Один из собеседников газеты заявил, что в будущем идентификатор должен заменить собой все документы россиян.

Советник предправления ассоциации «Финансовые инновации» Андрей Коркишко рассказал газете, что уникальный номер поможет объединить базы данных разных ведомств. В итоге скорость обслуживания там вырастет, а риски неправильного внесения данных — снизятся.