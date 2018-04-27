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«Домодедово» поддержал новые правила в аэропорту
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«Домодедово» поддержал новые правила поведения в аэропорту 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский аэропорт "Домодедово" считает, что принятие административных поправок, касающихся ответственности за нарушение правил поведения в аэровокзальных комплексах, призваны способствовать повышению комфорта для пассажиров.
Как сообщает сайт Мособлдумы, депутаты внесли в региональный Кодекс об административных правонарушениях поправки, предполагающие введение ответственности за нарушение правил поведения в аэропортах. Введенные нормы коснулись трех аэропортов — "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский".
Поправки запрещают посетителям аэропортов ложиться на кресла и лавки, садиться на ступени и пол. За нарушения правил из этого раздела в областном КоАПе для граждан теперь предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей. Помимо этого, запрещается слушать музыку без наушников и бежать по эскалатору (даже если пассажир опаздывает на рейс).
"Аэропорт "Домодедово" осуществляет свою деятельность, строго следуя требованиям законодательства, и намерен придерживаться этой позиции в дальнейшем. В целом мы приветствуем инициативы, которые призваны способствовать повышению комфорта с учетом интересов всех гостей аэропорта", — сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
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