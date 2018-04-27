«Домодедово» поддержал новые правила в аэропорту

«Домодедово» поддержал новые правила поведения в аэропорту

Московский аэропорт "Домодедово" считает, что принятие административных поправок, касающихся ответственности за нарушение правил поведения в аэровокзальных комплексах, призваны способствовать повышению комфорта для пассажиров.

Как сообщает сайт Мособлдумы, депутаты внесли в региональный Кодекс об административных правонарушениях поправки, предполагающие введение ответственности за нарушение правил поведения в аэропортах. Введенные нормы коснулись трех аэропортов — "Шереметьево" , "Домодедово" и " Жуковский ".

Поправки запрещают посетителям аэропортов ложиться на кресла и лавки, садиться на ступени и пол. За нарушения правил из этого раздела в областном КоАПе для граждан теперь предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей. Помимо этого, запрещается слушать музыку без наушников и бежать по эскалатору (даже если пассажир опаздывает на рейс).