Подан первый иск к Роскомнадзору из-за Telegram

Россиянин Александр Вихарев подал первый иск против Роскомнадзора из-за блокировки Telegram, сообщает РИА Новости . Вихарев утверждает, что потерял 5 млн рублей из-за действий ведомства.

Вихарев является руководителем компании, которая привлекает инвестиции в коммерческую недвижимость. По словам бизнесмена, его клиенты стали жаловаться, что из-за веерных блокировок Роскомнадзора они не могут зарегистрироваться на платформе компании.

Предприниматель заявил, что понес репутационные убытки в размере 5 млн рублей.

Роскомнадзор с 16 апреля внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, чтобы заблокировать Telegram. На фоне этого с проблемами в работе столкнулись Amazon , Viber и другие сервисы.

В ночь на 22 апреля пользователи заявили о проблемах с доступом к google.com и некоторым сервисам Google, в том числе Google maps. О сбое в работе YouTube сообщалось 23 и 24 апреля.

«Коммерсант» апреля сообщил, что РКН внес в список запрещенных сайтов несколько IP-адресов «ВКонтакте», «Одноклассников» и других сервисов. В Роскомнадзоре заявили, что специально эти адреса не блокировались, а «кратковременное попадание в реестр» связано с «технологическими особенностями работы системы».