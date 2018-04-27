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Подан первый иск к Роскомнадзору из-за Telegram
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Подан первый иск к Роскомнадзору из-за Telegram 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Александр Вихарев подал первый иск против Роскомнадзора из-за блокировки Telegram, сообщает РИА Новости. Вихарев утверждает, что потерял 5 млн рублей из-за действий ведомства.
Вихарев является руководителем компании, которая привлекает инвестиции в коммерческую недвижимость. По словам бизнесмена, его клиенты стали жаловаться, что из-за веерных блокировок Роскомнадзора они не могут зарегистрироваться на платформе компании.
Предприниматель заявил, что понес репутационные убытки в размере 5 млн рублей.
Роскомнадзор с 16 апреля внес в реестр запрещенных сайтов более 18 миллионов IP-адресов крупных хостинг-провайдеров, чтобы заблокировать Telegram. На фоне этого с проблемами в работе столкнулись Amazon, Viber и другие сервисы.
В ночь на 22 апреля пользователи заявили о проблемах с доступом к google.com и некоторым сервисам Google, в том числе Google maps. О сбое в работе YouTube сообщалось 23 и 24 апреля.
«Коммерсант» апреля сообщил, что РКН внес в список запрещенных сайтов несколько IP-адресов «ВКонтакте», «Одноклассников» и других сервисов. В Роскомнадзоре заявили, что специально эти адреса не блокировались, а «кратковременное попадание в реестр» связано с «технологическими особенностями работы системы».
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