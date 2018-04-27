Погибший школьник «синтезировал» газ нацистов

Портал Readovka опубликовал переписку, которую со знакомой девушкой якобы вел покончивший с собой школьник-химик.

Ранее СМИ сообщали, что самоубийство 17-летнего Дениса Лебедева может быть связано с проверками ФСБ , которым он подвергался из-за своих опытов.

В беседе с подругой школьник сообщает, что сначала его эксперименты были «безобидными», однако потом он встретил «похожего» на себя человека — студента химического факультета МГУ

«И пошел ***», — написал Лебедев.

Молодой человек сообщил, что вместе с другом синтезировал пестицид «Циклон Б», которым во время Второй мировой войны нацисты травили людей в газовых камерах.

После этого, осенью 2015-го, школьник и студент «свихнулись» на радиоактивных веществах. Тогда товарищ Лебедева украл на кафедре радиохимии МГУ две пробирки с ураном, а сам школьник «достал» сплав тория и вольфрама и америций. Однако студент был пойман на краже, вернул уран и был отчислен из вуза.

«Нас это не остановило», — заявил Лебедев.

По его словам, во время новогодних праздников они нашли «на помойке» почти килограмм нитрата тория. Затем Лебедев сообщает, что у отчисленного студента началась сессия, в связи с чем они откладывали встречу.

«В феврале в 6 часов утра к нам обоим заявляется ФСБ», — рассказывает школьник подруге.

Сотрудники спецслужбы якобы изъяли у него два литра безводной азотной кислоты, из-за чего Лебедев «поехал крышей» и захотел взорвать радиологическим оружием заброшенную деревню, превратив ее в Чернобыль

Затем юный химик признается, что в какой-то момент почувствовал себя богом, украл уран, торий, плутоний и радий, но ничего не сделал с ними.

Накануне мать Дениса Лебедева сообщила Telegram-каналу Mash, что самоубийство ее сына никак не связано с проверками ФСБ. По словам Анжелики Лебедевой, на Дениса давило и вызывало у него страх изменение правил ЕГЭ и сам экзамен.