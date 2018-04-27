В 2019 году в России введут сквозной идентификатор

Центробанк, Минкомсвязи и Минфин занимаются разработкой сквозного идентификатора.

Как сообщает «ФАН», сквозной идентификатор (уникальный номер) будет включать в себя данные паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Сквозной идентификатор появится в России в 2019 году.

Предполагается, что идентификатор поможет россиянам найти сведения о себе в любой базе. По словам источника, близкого к Минкомсвязи, вполне вероятно, что в будущем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы.

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