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В России предложили вернуть вытрезвители
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В России предложили вернуть вытрезвители 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил вернуть вытрезвители, назвав это целесообразным.
«Нам представляется целесообразным закрепление правовых основ создания и функционирования специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи», — передает РИА «Новости» заявление Морозова на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании.
По словам Морозова, ежегодно в медицинские организации доставляется около 1 млн человек в состоянии алкогольного опьянения. Только треть из них гостпитализируется, еще 8% отказываются от получения медицинской помощи, 22,5% — получают помощь в приемных отделениях и еще 35% — не нуждаются в медпомощи.
Депутат считает, что необходимо дополнить КоАП статьей, регламентирующей принудительное размещение лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, «в специализированные учреждения до выведения их» из этого состояния. Там же должны быть возможности оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи или организации эвакуации нуждающихся в медицинские учреждения.
Предложение поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В октябре 2016 года главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщал, что к Чемпионату мира по футболу во всех российских городах, принимающих первенство, вновь появятся медвытрезвители.
В марте 2016 года Минздрав предлагал вернуть систему вытрезвителей в России.
МВД несколько раз призывало решить вопрос с вытрезвителями.
Напомним, в 2010-2012 годах по указу тогдашнего президента Дмитрия Медведева в рамках реформирования МВД функции вытрезвителей перешли к медучреждениям в системе Минздрава.
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