В выходные на Ямале пройдет первый дождь

Завтра, 28 апреля, на Ямале ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки — мокрый снег и дождь, слабые гололедные явления. Температура ночью будет с небольшим минусом, а вот днем ожидается до плюс 6 градусов, местами на солнце плюс 11-12.

На севере округа, в Ямальском и Тазовском районах, завтра местами умеренные осадки преимущественно в виде снега, ночью и утром туман, гололед. Температура ночью до минус 5 градусов, днем до 3 градусов тепла.

29 апреля на Ямале переменная облачность, местами небольшие, днем умеренные осадки (мокрый снег и дождь), слабые гололедные явления. Днем в отдельных районах порывы ветра будут достигать 10-15 метров в секунду. Температура ночью минус 3-8 градусов, днем до плюс 7-12. На севере округа дневная температура будет колебаться около 0 градусов.

30 апреля — облачно с прояснениями. Ожидается ощутимый ветер — от 6 до 11 метров в секунду. Температура ночью 7-12 градусов мороза, днем минус 4-9 градусов. На севере при прояснениях до минус 17 градусов, днем от 0 до 5 со знаком плюс.