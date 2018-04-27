Познер: Запад верит, что мы страшно опасны

Журналист Владимир Познер процитировал иностранного чиновника, заявившего, что Россию физически боятся, потому что русские «не улыбаются, и травят людей».

Журналист Владимир Познер выразил мнение своего знакомого — высокопоставленного чиновника. Он уточнил, что не может назвать его фамилии, иначе с ним перестанут общаться. Информация опубликована на сайте «Познер. Онлайн».

«Вы понимаете, что вас боятся — физически вас боятся? Вы понимаете, что к вам не едут, боятся приезжать к вам, потому что вы отравляете людей? Потому что вы можете появиться в другой стране, взять и отравить человека», — приводит Познер слова знакомого.

«Совершенно не важно сейчас с вами говорить о том, это сделали мы или не мы, по приказу Путина, не по приказу Путина, личная месть ГРУ своему бывшему офицеру — это все не имеет значения. Имеет значение, что Запад (обычно, когда я говорю «Запад», я имею в виду Соединенные Штаты , поскольку все — мне не нравятся эти слова, но я их скажу — во внешней политике все-таки танцуют под американскую музыку, почти все, и в значительной степени. Но в данном случае я имею в виду не только Соединенные Штаты) — Запад убежден, что это дело русских. Это факт», — заявил Познер.

По словам журналиста, можно не любить Путина, но «он не дурак, чтобы делать такие вещи, которые вредят ему, его репутации, осложняет отношения с ним… Однако эти разговоры бессмысленны, поскольку Запад верит, что это сделала Россия». «Что мы страшно опасны. Что мы можем поехать в другую страну — и взять и отравить человека», — отметил Познер.

По его словам, россияне не боятся американцев, некоторые опасаются войны, но страха в них не живет.

«Мне сегодня один человек, которому я доверяю абсолютно, умный, тонкий, не антирусский, говорит: «Мы вас боимся, и поэтому мы к вам не приезжаем. Приезжаем все меньше и меньше. Мы приезжаем в Китай. Вы знаете, почему мы приезжаем в Китай? Потому что мы не боимся китайцев. А кроме того, когда мы приезжаем, они улыбаются. А вы не улыбаетесь. Вы какие-то всегда хмурые. Нет, кто знает русских, тот знает, что они не очень улыбчивые с незнакомыми людьми. Потом все очень хорошо. Но мы-то этого не знаем. Так мало того, что вы не улыбаетесь — вы еще и отравляете людей».

Этот же человек рассказал мне еще одно.

«Знаете, сколько есть сейчас гидов — книг по Китаю? В них можно утонуть — по количеству. А знаете, сколько таких книг по России? Почти что нет. Это что — вы не заинтересованы в том, чтобы к вам приезжали? Это же вы должны издавать эти гиды по Москве , по Питеру. Единственное, что еще вызывает интерес, — это Сибирь. В Сибирь почему-то наши люди еще едут, почему-то они не связывают Сибирь с Путиным. Как-то Путин сам по себе — Сибирь сама по себе. Это что — самоизоляция?».

Познер подчеркнул. Что в советские времена такого не было. Иностранцы боялись Советского Союза — боялись как военной державы, но такой боязни не было. «А сейчас она есть. Из-за этой вот, вообще-то говоря, чепухи с этими Скрипалями».