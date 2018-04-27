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Эксперт рассказал о сокращении числа заключенных в РФ
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Эксперт рассказал о сокращении числа заключенных в России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Число заключенных за последние 5 лет сократилось с 1 миллиона человек до 624 тысяч, заявил профессор Университета прокуратуры Сергей Расторопов на семинаре по обеспечению прав осуждённых.
Ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что за 10 лет количество заключенных в России сократилось примерно на 285 тысяч человек — до 602 тысяч.
"Руководство страны приняло принципиальное решение сократить тюремное население. Пять лет назад оно насчитывало около миллиона человек, на сегодняшний день 624 тысячи находятся в местах лишения свободы, включая следственные изоляторы. Судите сами, 30% осуждённых отбывают наказание, не связанное с лишением свободы", — сказал Расторопов.
По его словам, это в том числе является следствием "либерализации, демократизации и гуманизации уголовного наказания". Он отметил, что основной проблемой для подозреваемых и обвиняемых остается размер личной площади в местах содержания.
"Сегодня в РФ он составляет 4,9 квадратных метра на человека. На сегодня в России функционирует 218 следственных изоляторов и 98 помещений, действующих в режиме СИЗО. По программе обновления мест содержания не введены по разным причинам 9 СИЗО. Переполнения в целом задержанных и подозреваемых в РФ нет. При лимите 128 тысяч содержатся 104 тысячи человек", — пояснил он.
Однако, как отметил профессор, наиболее остро вопрос с площадью обстоит в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге из-за значительного прироста населения в этих регионах.
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