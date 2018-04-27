Синоптики рассказали о погоде на майские праздники на Ямале

Предстоящие длинные выходные может немного подпортить погода. Первого и второго мая, как сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будут ветреными. Не порадуют эти дни и весенней плюсовой температурой.

Первого мая порывы ветра в большинстве районов округа будут достигать 12-17 метров в секунду. На следующий день его скорость стихнет до 5-10 метров. Исключение –Ямальский и Тазовский районы, там ветер будет дуть с прежней силой.

Температура ночью 1 мая составит минус 12-17 градусов, а 2 мая — 15-20 градусов мороза, по югу региона — до минус 10 градусов.

Днем первого и второго числа столбик термометра покажет 3-8 градусов со знаком минус. На юге автономии будет теплее — до плюс 2 градусов.

Средняя температура воздуха в мае, по предварительному прогнозу, составит минус 3 — плюс 2 градуса. Это около нормы или выше на один градус.

В первой половине месяца ночью на термометрах будет минус-3-8 градусов, а местами и до минус 13. Днем воздух прогреется до нуля — плюс 5.

Во второй половине мая ожидается, что температура воздух ночью повысится до минус 2 — плюс 3, днем прогнозируется 3-8 градусов тепла. В середине третьей декады воздух может прогреться до 14 градусов.