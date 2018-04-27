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В последние дни апреля ожидаются дожди
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В последние дни апреля ожидаются дожди 

Управа района Южное Бутово 37 минут назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает портал «Метеоновости», сегодня будет без осадков, воздух прогреется до 17 градусов.
Сегодня в столичном регионе ожидается без осадков, воздух прогреется до 14-16 градусов. Атмосферное давление подрастет до 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Метеозависимым людям рекомендовано обратить внимание на свое состояние, так как такая погода может негативно сказаться на самочувствии.
Однако в 28 и 29 апреля усилится ветер, и ожидаются дожди, возможно грозы. Воздух прогреется до 15-17 градусов.
Фото взято: http://odnastroka.ru/uploads/posts/2017-07/149889782111440x.jpeg
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