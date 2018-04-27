«Новичок» станет бытовой химией 

Название яда «Новичок», которым мог быть отравлен шпион Сергей Скрипаль, может стать брендом бытовой химии. Об этом РИА Новости рассказал глава города Шиханы Андрей Татаринов.
По его словам, «Новичок» является «брендом» Шихан, которые являются закрытым административно-территориальным образованием, так как там находится филиал НИИ органической химии и технологии.
Татаринов отметил, что недавно прочел в интернете, что некий фермер намерен выпускать подсолнечное масло «Новичок».
«Меня эта ситуация немного задела», — сообщил он.
В связи с этим городской глава поручил администрации «проработать вопрос» патентования «Новичка» как торговой марки бытовой химии.
Ранее британские СМИ писали, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым в Великобритании якобы были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было создано именно в Шиханах.