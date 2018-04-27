«Новичок» станет бытовой химией

По его словам, «Новичок» является «брендом» Шихан, которые являются закрытым административно-территориальным образованием, так как там находится филиал НИИ органической химии и технологии.

Татаринов отметил, что недавно прочел в интернете, что некий фермер намерен выпускать подсолнечное масло «Новичок».

«Меня эта ситуация немного задела», — сообщил он.

В связи с этим городской глава поручил администрации «проработать вопрос» патентования «Новичка» как торговой марки бытовой химии.