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Россияне назвали любимых юмористов
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Россияне рассказали, над чьими шутками смеются 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самыми популярными российскими юмористами стали Михаил Задорнов, Евгений Петросян и Владимир Винокур, свидетельствуют результаты очередного опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).
«Самыми популярными комиками и юмористами среди россиян считаются Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (19%) и Владимир Винокур (11%). Столичные жители предпочитают юмор Задорнова (18%) и Михаила Жванецкого (16%), молодежь — Павла Воли (19%) и Гарика Харламова (10%), а люди пенсионного возраста чаще смеются над шутками Евгения Петросяна (32%)», — передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.
По данным социологов, 7% опрошенных респондентов любят шутки Михаила Жванецкого, 4% предпочитают Аркадия Райкина, по 3% высказались за Геннадия Хазанова и Юрия Никулина.
«Подавляющее большинство россиян (97%), по их словам, не обделены чувством юмора. Практически каждый второй (48%) полагает, что вполне способен шутить и понимать шутки, 11% — в меньшей степени. Практически лишенными чувства юмора себя называют лишь 2% наших сограждан», — говорится в сообщении социологов.
Самыми популярными у россиян являются анекдоты и шутки на бытовые и жизненные темы. За этот вариант отдали голоса 12%. Чуть реже (7%) шутят о политике, а вот секс, тюрьма и история не являются для россиян юмористическими темами (менее 1%).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 марта и 5 апреля 2018 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
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