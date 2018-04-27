Россияне назвали любимых юмористов

Россияне рассказали, над чьими шутками смеются

«Самыми популярными комиками и юмористами среди россиян считаются Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (19%) и Владимир Винокур (11%). Столичные жители предпочитают юмор Задорнова (18%) и Михаила Жванецкого (16%), молодежь — Павла Воли (19%) и Гарика Харламова (10%), а люди пенсионного возраста чаще смеются над шутками Евгения Петросяна (32%)», — передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

«Подавляющее большинство россиян (97%), по их словам, не обделены чувством юмора. Практически каждый второй (48%) полагает, что вполне способен шутить и понимать шутки, 11% — в меньшей степени. Практически лишенными чувства юмора себя называют лишь 2% наших сограждан», — говорится в сообщении социологов.

Самыми популярными у россиян являются анекдоты и шутки на бытовые и жизненные темы. За этот вариант отдали голоса 12%. Чуть реже (7%) шутят о политике, а вот секс, тюрьма и история не являются для россиян юмористическими темами (менее 1%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 26 марта и 5 апреля 2018 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.