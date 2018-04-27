Дожди пройдут в выходные в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает «Яндекс. Погода».

Воздух прогреется до +12.. +13 в дневные часы и +5.. +7 ночью в субботу, 28 апреля. Скорость северо-западного ветра составит 5 м/с, влажность воздуха — 53%, атмосферное давление — 750 мм ртутного дня. В течение всего дня ожидаются осадки в виде небольшого дождя.

Столбики термометров поднимутся до +13.. +15 днем и +5.. +7 ночью в воскресенье, 29 апреля. Атмосферное давление поднимется до 755 мм ртутного столба, скорость западного ветра составит 5м/с. Днем прогнозируется небольшой дождь, влажность воздуха — 49%.