Ещё
Скончался журналист Кирилл Зернов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кореи помирились
Кореи помирились

Известный на Урале журналист Кирилл Зернов скончался в Озерске 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИАНА Урал-пресс-информ
Челябинский журналист, руководитель информационного центра ПО "Маяк" (город Озерск) Кирилл Зернов скончался в пятницу ночью в Челябинской области, сообщил РИА Новости руководитель информационно-аналитического отдела администрации Озерска Сергей Зюсь.
"Информацию о смерти Кирилла Зернова мы получили от ПО "Маяк". Это произошло ночью. Причина пока неизвестна. Ему был 51 год", — сказал он.
По его словам, Зернов работал в Озерске, но сам был из Челябинска, а потому жил неделю в одном городе, неделю — в другом.
Дата прощания пока не называется, отметил Зюсь.
Как сообщают местные СМИ, ранее Кирилл Зернов занимал должность главного редактора газеты "АиФ-Челябинск".
РИА Новости: последние новости
Количество потребляемого алкоголя в России сократилось на 40% с 2006 года Глава МЧС назвал критику Михалкова в свой адрес бредом На Украине требуют закрыть 16 ТЦ из-за нарушений пожарной безопасности
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ165
Поставим Макаревича на место632
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»53
Жертвоприношение: у детей вырывали сердца
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна86
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение