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29 апреля в Омске потеплеет до +23 градусов
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29 апреля в Омске потеплеет до +23 градусов 

АиФ-Омск 29 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В Омск после похолодания вернётся теплая погода, и наступит настоящее лето. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Сегодня, 27 апреля, в Омской области днём воздух прогреется до +10… +15 градусов. В основном будет ясно, однако местами может пройти небольшой дождь.
В субботу, 28 апреля, погода существенно не изменится. Ночью будет от +1 до +6, днём — от +10 до +15. Ветер порывистый до 15 м/с, возможен небольшой дождь.
В воскресенье, 29 апреля, в регионе установится настоящая летняя погода. Ночью будет от +4 до +9, днём — от +18 до +23. Погода будет не только жаркой, но и ветреной, порывы могут достигать скорости 22 м/с.
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