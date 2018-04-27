29 апреля в Омске потеплеет до +23 градусов

Омск после похолодания вернётся теплая погода, и наступит настоящее лето. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Сегодня, 27 апреля, в Омской области днём воздух прогреется до +10… +15 градусов. В основном будет ясно, однако местами может пройти небольшой дождь.

В субботу, 28 апреля, погода существенно не изменится. Ночью будет от +1 до +6, днём — от +10 до +15. Ветер порывистый до 15 м/с, возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 29 апреля, в регионе установится настоящая летняя погода. Ночью будет от +4 до +9, днём — от +18 до +23. Погода будет не только жаркой, но и ветреной, порывы могут достигать скорости 22 м/с.