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Глава Шихан поблагодарил британские СМИ за рекламу
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Глава Шихан, где якобы создали «Новичок», поблагодарил британские СМИ 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: предоставлено администрацией ЗАТО Шиханы
Администрация города Шиханы, в котором якобы разработали отравляющее вещество, которое в Великобритании называют "Новичок", благодарна британским СМИ за "рекламу", и ей необходимо использовать для привлечения в город инвестиций, рассказал в интервью РИА Новости глава ЗАТО Шиханы Андрей Татаринов.
"Никто ведь о Шиханах не знал до той поры, пока нас не прорекламировали британские СМИ. Этой возможностью надо пользоваться для привлечения в город инвестиций", — рассказал Татаринов.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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