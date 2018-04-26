Ещё
«Бессмертный полк» пройдет в Хорватии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акцию «Бессмертный полк» впервые проведут в Хорватии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Она состоится 8 мая в Загребе. Марш приурочен ко Дню освобождения города от нацистов.
«Шествие будет носить название «Бессмертный партизанский отряд», как дань памяти многочисленным югославским партизанам, героически сражавшимся против немецко-фашистских захватчиков», — говорится в сообщении Россотрудничества.
Организаторы акции — Союз антифашистских борцов и антифашистов республики и Координационный совет соотечественников Хорватии. Поддержку оказывает представительство российского ведомства.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в регионе началась акция по раздаче георгиевских ленточек.
RT на русском: последние новости
Глава МЧС прокомментировал критику Михалкова в свой адрес В США актёра Билла Косби признали виновным в сексуальном насилии Референдум по вопросу закрытия «Ядрово» пройдёт 17 июня
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия совершила атаку по сирийским боевикам240
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1256
Состояние Наргиз резко ухудшилось56
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство68
У террористов нашли химикаты из Солсбери80
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение