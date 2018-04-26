На Первомай общественный транспорт Архангельска изменит маршруты

Во вторник, 1 мая в Октябрьском и Ломоносовском округах столицы Поморья на период с 9 до 12 часов изменится движение общественного транспорта. По информации департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Архангельска , движение транспорта будет осуществляться так:

— По маршрутам №№ 1, 9, 42, 43, 44, 60, 61, 76 (против часовой стрелки) по проспекту Троицкий будет организовано по ул. Набережная Северной Двины — ул. Выучейского — просп. Обводный канал — ул. Логинова — просп. Троицкий (при движении в направлении от МРВ в сторону ул. Гагарина) и по просп. Троицкий — ул. Логинова — просп. Ломоносова — ул. Розы Люксембург — ул. Набережная Северной Двины (при движении в направлении от ул. Гагарина в сторону МРВ).

— По маршрутам №№ 4, 11 (против часовой стрелки), 12, 41, 54, 62 по просп. Троицкий на участке от ул. Выучейского до ул. Воскресенская будет организовано по ул. Набережная Северной Двины — ул. Выучейского — просп. Обводный канал — ул. Воскресенская (при движении в направлении от МРВ в сторону ул. Воскресенская) и по ул. Воскресенская — просп. Ломоносова — ул. Розы Люксембург — ул. Набережная Северной Двины (при движении в направлении от ул. Воскресенская в сторону МРВ).

— По маршруту № 6 по просп. Троицкий на участке от ул. Логинова до ул. Воскресенская будет организовано по просп. Троицкий — ул. Логинова — просп. Ломоносова — ул. Воскресенская (при движении в направлении от ул. Гагарина в сторону ул. Воскресенская) и по ул. Воскресенская — просп. Обводный канал — ул. Логинова — просп. Троицкий (при движении в направлении от ул. Воскресенская в сторону ул. Гагарина).

Стоит отметить, что движение автобусов по маршрутам №№ 11 (по часовой стрелке), 75Б и 76 (по часовой стрелке) 1 мая с 9 до 12 часов отменено.