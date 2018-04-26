Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле с 28 апреля по 2 мая

28 апреля / суббота

Конкурс талантов «ТалантFEST»

В ТРЦ «Galaxy» состоится конкурс талантов «ТалантFEST».

На фестивале выступят талантливые вокалисты и хореографы города с оригинальными, яркими номерами.

Время проведения: с 10.00 до 18.00.

Место проведения: пр. Строителей, 117.

Вход свободный.

Субботник в Ленточном бору

Минприрода Алтайского края призывает всех неравнодушных принять участие в акции по уборке леса от мусора.

Субботник стартует в районе перекрестка шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова (ориентир заправка «Лукойл» ).

Мешками и перчатками добровольцев обеспечит Барнаульское лесничество.

Начало в 13.00.

Выставка-продажа растений и цветов

Барнауле на улице Мало-Тобольской состоится ярмарка растений, плодовых и ягодных культур.

Свою продукцию представят ведущие компании города.

Например, по доступным ценам можно будет приобрести саженцы и семена от Института садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко и садового центра «Город сад».

Комнатные растения, средства по уходу за растениями и элементы декора для оформления приусадебного участка представит магазин-салон «Цветы для Вас».

Специалисты группы компаний «АгроХимПром» проведут консультации по защите культур и применению средств защиты растений и агрохимикатов.

Начало в 13.00.

Место проведения: ул. Мало-Тобольская.

1 мая / вторник

«Пикник» в парке спорта

В парке спорта им. А. Смертина состоится первый масштабный «Пикник» летнего сезона 2018.

На одной площадке соберутся известные рестораны города, которые продемонстрируют своё кулинарное искусство и угостят посетителей парка вкусной едой.

Для маленьких гостей будет работать детская зона, для взрослых — игровая зона и спортивная площадка.

В рамках фестиваля выступят лучшие творческие коллективы города, пройдёт показ модной одежды и конкурсы с подарками.

Время проведения: с 10.00 до 18.00.

Место проведения: ул. Энтузиастов, 12в.

Вход свободный.

Открытие летнего сезона в парках «Солнечный ветер»

1 мая в парках «Солнечный ветер» и «Экстрим» состоится торжественное открытие летнего паркового сезона.

Программа праздника:

• В 10. 00 состоится церемония открытия центральных ворот парка «Солнечный ветер».

• С 11.00 до 18.00 на малой пройдут мастер-классы по робототехнике.

• В 12.00 состоится открытие главной сцены парка и праздничная программа от образцового коллектива Алтая театра песни «Фа-Соль».

• В 14.00 пройдёт «Шоу мыльных пузырей».

• С 14.00 до 16.30 будут работать творческие площадки рядом с основной сценой. В это время любой желающий сможет принять участие в конкурсе рисунков «Весна. Май. Победа».

• С 16.30 до 17.30 праздничную программу продолжит Алтайское краевое молодежное общественное движение «Поколение» и театр юного актера «Хамелеон».

• В 17.30 пройдёт интерактивная игровая программа «Скоморошина».

• В 18.00 состоится награждение победителей конкурса рисунков «Весна. Май. Победа».

• С 19.00 до 20.30 пройдёт зажигательная дискотека под живой звук от команды «Bazza Karabasa».

Место проведения: пр. Ленина, 152в.

Вход свободный.

Праздник «Трудовые династии Барнаула»

На «барнаульском Арбате» впервые пройдёт праздник «Трудовые династии Барнаула».

Музеи города познакомят гостей с уникальными экспонатами, рассказывающих о трудовых династиях города.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и других занимательных мероприятиях.

Время проведения: с 12.00 до 15.00.

Место проведения: пешеходная зона ул. Мало-Тобольская.

Вход свободный.

Праздничная программа в парке «Центральный»

Парк «Центральный» приглашает барнаульцев принять участие в праздничной программе «Добро пожаловать или ВСЕМ вход разрешен!».

Программа праздника:

• В 12.00 начнёт выступление Барнаульский духовой оркестр.

• В 13.00 состоится торжественный запуск фонтана и начало концертной программы с участием детских вокальных и хореографических коллективов «Звонница» и «Маленькая страна».

В это же время, Алтайский краевой детский экологический центр проведет мастер-класс по бумагопластике, викторины о животных и опыты «Увлекательная химия».

Краевой шахматный клуб представит сеанс одновременной игры.

А педагогический колледж научит создавать акварельные открытки своими руками.

• В 14.00 стартует праздничная программа от модельного агентства «Style».

• С 15.30 до 16.00 в парке выступит вокальная студия «Сибирия».

А завершит вечер зажигательной дискотекой барнаульской школы «Ди-Джеев».

Вход свободный.

2 мая / среда

Экскурсия «Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны»

Жителей и гости краевой столицы приглашают на тематическую автобусно-пешую экскурсию «Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны».

Белоруссии, Участники экскурсии узнают о дивизиях, сформированных в Барнауле, которые героически сражались за оборону Москвы , участвовали в прорыве блокады Ленинграда , в Сталинградской, Курской, Орловской битвах, в освобождении Украины Польши , штурме Берлина.

Также экскурсовод расскажет о госпиталях, которые были размещены в Барнауле, об эвакуированных предприятиях оборонной промышленности и о героях войны, именами которых названы улицы.

Маршрут: Мемориал Славы (пл. Победы) — пр. Красноармейский — бронзовый бюст П. А. Плотникова (пл. Свободы) — остановка у Мемориальной доски в честь Г. М. Гридасова (пр. Ленина) — посещение памятника воинам-интернационалистам (пл. Ветеранов).

Продолжительность экскурсии 2 часа.

Необходима предварительная запись по тел. (3852) 604-712, 8-923-714-11-57.

Начало в 10.00.

Место встречи: у Мемориала Славы на пл. Победы.