Программа выходного дня. Куда сходить в Барнауле с 28 апреля по 2 мая 

28 апреля / суббота
Конкурс талантов «ТалантFEST»
В ТРЦ «Galaxy» состоится конкурс талантов «ТалантFEST».
На фестивале выступят талантливые вокалисты и хореографы города с оригинальными, яркими номерами.
Время проведения: с 10.00 до 18.00.
Место проведения: пр. Строителей, 117.
Вход свободный.
Субботник в Ленточном бору
Минприрода Алтайского края призывает всех неравнодушных принять участие в акции по уборке леса от мусора.
Субботник стартует в районе перекрестка шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова (ориентир заправка «Лукойл»).
Мешками и перчатками добровольцев обеспечит Барнаульское лесничество.
Начало в 13.00.
Выставка-продажа растений и цветов
В Барнауле на улице Мало-Тобольской состоится ярмарка растений, плодовых и ягодных культур.
Свою продукцию представят ведущие компании города.
Например, по доступным ценам можно будет приобрести саженцы и семена от Института садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко и садового центра «Город сад».
Комнатные растения, средства по уходу за растениями и элементы декора для оформления приусадебного участка представит магазин-салон «Цветы для Вас».
Специалисты группы компаний «АгроХимПром» проведут консультации по защите культур и применению средств защиты растений и агрохимикатов.
Начало в 13.00.
Место проведения: ул. Мало-Тобольская.
1 мая / вторник
«Пикник» в парке спорта
В парке спорта им. А. Смертина состоится первый масштабный «Пикник» летнего сезона 2018.
На одной площадке соберутся известные рестораны города, которые продемонстрируют своё кулинарное искусство и угостят посетителей парка вкусной едой.
Для маленьких гостей будет работать детская зона, для взрослых — игровая зона и спортивная площадка.
В рамках фестиваля выступят лучшие творческие коллективы города, пройдёт показ модной одежды и конкурсы с подарками.
Время проведения: с 10.00 до 18.00.
Место проведения: ул. Энтузиастов, 12в.
Вход свободный.
Открытие летнего сезона в парках «Солнечный ветер»
1 мая в парках «Солнечный ветер» и «Экстрим» состоится торжественное открытие летнего паркового сезона.
Программа праздника:
• В 10. 00 состоится церемония открытия центральных ворот парка «Солнечный ветер».
• С 11.00 до 18.00 на малой пройдут мастер-классы по робототехнике.
• В 12.00 состоится открытие главной сцены парка и праздничная программа от образцового коллектива Алтая театра песни «Фа-Соль».
• В 14.00 пройдёт «Шоу мыльных пузырей».
• С 14.00 до 16.30 будут работать творческие площадки рядом с основной сценой. В это время любой желающий сможет принять участие в конкурсе рисунков «Весна. Май. Победа».
• С 16.30 до 17.30 праздничную программу продолжит Алтайское краевое молодежное общественное движение «Поколение» и театр юного актера «Хамелеон».
• В 17.30 пройдёт интерактивная игровая программа «Скоморошина».
• В 18.00 состоится награждение победителей конкурса рисунков «Весна. Май. Победа».
• С 19.00 до 20.30 пройдёт зажигательная дискотека под живой звук от команды «Bazza Karabasa».
Место проведения: пр. Ленина, 152в.
Вход свободный.
Праздник «Трудовые династии Барнаула»
На «барнаульском Арбате» впервые пройдёт праздник «Трудовые династии Барнаула».
Музеи города познакомят гостей с уникальными экспонатами, рассказывающих о трудовых династиях города.
Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и других занимательных мероприятиях.
Время проведения: с 12.00 до 15.00.
Место проведения: пешеходная зона ул. Мало-Тобольская.
Вход свободный.
Праздничная программа в парке «Центральный»
Парк «Центральный» приглашает барнаульцев принять участие в праздничной программе «Добро пожаловать или ВСЕМ вход разрешен!».
Программа праздника:
• В 12.00 начнёт выступление Барнаульский духовой оркестр.
• В 13.00 состоится торжественный запуск фонтана и начало концертной программы с участием детских вокальных и хореографических коллективов «Звонница» и «Маленькая страна».
В это же время, Алтайский краевой детский экологический центр проведет мастер-класс по бумагопластике, викторины о животных и опыты «Увлекательная химия».
Краевой шахматный клуб представит сеанс одновременной игры.
А педагогический колледж научит создавать акварельные открытки своими руками.
• В 14.00 стартует праздничная программа от модельного агентства «Style».
• С 15.30 до 16.00 в парке выступит вокальная студия «Сибирия».
А завершит вечер зажигательной дискотекой барнаульской школы «Ди-Джеев».
Вход свободный.
2 мая / среда
Экскурсия «Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны»
Жителей и гости краевой столицы приглашают на тематическую автобусно-пешую экскурсию «Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны».
Участники экскурсии узнают о дивизиях, сформированных в Барнауле, которые героически сражались за оборону Москвы, участвовали в прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской, Курской, Орловской битвах, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина.
Также экскурсовод расскажет о госпиталях, которые были размещены в Барнауле, об эвакуированных предприятиях оборонной промышленности и о героях войны, именами которых названы улицы.
Маршрут: Мемориал Славы (пл. Победы) — пр. Красноармейский — бронзовый бюст П. А. Плотникова (пл. Свободы) — остановка у Мемориальной доски в честь Г. М. Гридасова (пр. Ленина) — посещение памятника воинам-интернационалистам (пл. Ветеранов).
Продолжительность экскурсии 2 часа.
Необходима предварительная запись по тел. (3852) 604-712, 8-923-714-11-57.
Начало в 10.00.
Место встречи: у Мемориала Славы на пл. Победы.