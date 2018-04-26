Ещё
Совершать добрые дела просто: в Истре активно поддерживают акцию «добрые крышечки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совершать добрые дела просто: в Истре активно поддерживают акцию «добрые крышечки» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Обычный мусор может превращаться в добрые дела. В Истре уже не первый месяц набирает популярность «крышечное движение». Жители отдают на благотворительность не деньги, а обычные пластмассовые крышки.
Чтобы помочь людям не обязательно тратить деньги, можно собирать крышки. Это доказали участники акции «добрые крышечки». Смысл инициативы прост. Пластмассовые крышки собирают, а деньги от их переработки, идут на благотворительность.
Мы отвозим крышки в пункт сбора в Очаково. Там их сортируют, фасуют и отправляют на мусороперерабатывающий завод в Тверь. Завод после получения достаточного количества вторсырья оплачивает его. Переводит деньги на счет нуждающимся
— Екатерина Кирюшина, куратор акции в Истре.
Акция проходит по всей России. Однако не все про нее знают. В нашем округе ее курируют сотрудники газеты «Истринские Вести». Рассказывают, жители Истры приносят к ним крышки целыми пакетами.
Здесь у меня полный багажник крышек. Но это еще не все. У нас в редакции нет достаточного места для хранения. Поэтому складируем их в своих гаражах. Мой забит полностью
— Сергей Олексюк, сотрудник редакции газеты «Истринские вести».
Благодаря инициативе уже шесть детей с ограниченными возможностями получили необходимые для них вещи. Собирали добрые крышечки даже целыми школами.
Однако подходят к переработке далеко не все пластмассовые изделия. Помочь детям могут только крышки с маркировкой. Их можно переработать. Такое пожертвование точно дойдет до получателя. На сайте благотворительного фонда можно ознакомиться с отчетностью. Кстати, организовать пункт приема может любой желающий.
В Истре отнести пластмассовые крышки можно в три места. В редакцию газеты «Истринские Вести», в клуб поселка «Агрогородок» и клуб «Набат».
360tv.ru: последние новости
Перед смертью Avicii снял о себе фильм, в котором выглядел умирающим «Бред — так и напишите»: Пучков отреагировал на критику Михалкова в свой адрес Необходимость смотреть на ценники удивила дочь британского миллионера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия совершила атаку по сирийским боевикам251
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1271
Состояние Наргиз резко ухудшилось57
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство68
США отговаривали партнеров идти на брифинг России51
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение