На благоустройство Дубны в этом году выделили в 3 раза больше обычной суммы

В этом году в подмосковной Дубне на благоустройство выделили в три раза больше денег по сравнению с прошлым разом, сообщил в четверг глава города Максим Данилов

Он отметил, что с 13 апреля в Дубне запущен месячник благоустройства. На общеобластном субботнике собралось в два раза больше жителей по сравнению с прошлогодними показателями — 4,5 тысячи человек.

Глава Дубны добавил, что все службы сектора ЖКХ трудятся для того, чтобы в течение месяца сделать город чище и уже с мая месяца начинать выполнять приоритетные проекты.

«Мы очень надеемся, что Дубна и дальше будет преображаться, а мы будем активно помогать», — сказал Воробье.