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На благоустройство Дубны в этом году выделили в 3 раза больше обычной суммы
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На благоустройство Дубны в этом году выделили в 3 раза больше обычной суммы 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
В этом году в подмосковной Дубне на благоустройство выделили в три раза больше денег по сравнению с прошлым разом, сообщил в четверг глава города Максим Данилов.
Он отметил, что с 13 апреля в Дубне запущен месячник благоустройства. На общеобластном субботнике собралось в два раза больше жителей по сравнению с прошлогодними показателями — 4,5 тысячи человек.
«На сегодняшний день денежных средств в бюджете заложено на благоустройство почти в три раза больше», — сказал Данилов в эфире телеканала «360° Подмосковье», отвечая на вопрос губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, как проходит благоустройство в городе.
Глава Дубны добавил, что все службы сектора ЖКХ трудятся для того, чтобы в течение месяца сделать город чище и уже с мая месяца начинать выполнять приоритетные проекты.
«Мы очень надеемся, что Дубна и дальше будет преображаться, а мы будем активно помогать», — сказал Воробье.
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