Более 60 человек трудоустроили и пригласили на стажировку на ярмарке вакансий в Махачкале

МАХАЧКАЛА , 26 апреля. / ТАСС /. Более 500 желающих трудоустроиться собрала общегородская ярмарка вакансий «День карьеры» в Махачкале, по итогам которой нашли работу и приглашены на стажировку более 60 соискателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Республиканского молодежного центра занятости «Успех» министерства труда и социального развития Дагестана, который выступил организатором мероприятия.

"В рамках работы ярмарки соискатели пообщались с работодателями и специалистами нашего центра, желающие смогли заполнить анкеты и пройти экспресс-собеседование с возможностью последующей стажировки. Во время ярмарки было трудоустроено около десяти человек и приглашены на стажировку более 50", — сказал собеседник агентства.

По его словам, свои вакансии представили более 50 крупных государственных и коммерческих организаций-работодателей Дагестана , среди которых предприятия «Стройдеталь», «Дагпродмаш», «Дагестан Стекло Тара» и другие. «Всего ярмарку посетили более 500 человек со всей республики, среди которых были как молодые специалисты, так и соискатели с опытом работы», — отметил представитель пресс-службы.

"Только тесное сотрудничество министерства и работодателей поможет наиболее эффективно бороться с проблемой подбора кадров и трудоустройства", — приводит пресс-служба слова врио министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова на открытия ярмарки.

В рамках ярмарки прошла презентация компетенций WorldSkills Russia «Роботехника», «Управление беспилотными летательными аппаратами», «Дополненная виртуальная реальность» и «Медицинский и социальный уход».

"Специалисты технопарка «Кванториум» продемонстрировали гостям работу своих изобретений: роботов, беспилотников, а также наглядно показали процесс печати на 3D-принтере. Данный мастер-класс вызвал особенный интерес у студенческой молодежи", — сказал собеседник агентства.

О центре занятости

В 2017 году для трудоустройства молодежи республиканский молодежный центр занятости «Успех» организовал в республике пять ярмарок вакансий, которые посетили 574 человека, из них трудоустроено 188 человек. Также были проведены экскурсии для 3,5 тыс. детей, школьников и студентов. Кроме того, для популяризации рабочих профессий центр помог организовать региональные чемпионаты WorldSkills и Abilimpics.