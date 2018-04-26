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Минрегион вводит обязательное создание безбарьерного пространства в пешеходных зонах
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Минрегион вводит обязательное создание безбарьерного пространства в пешеходных зонах 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
По инициативе Минрегиона в Украине теперь все жилые, общественные и ландшафтно-рекреационные территории в пределах населенных пунктов будут в обязательном порядке оборудоваться пешеходными зонами, спроектированными с учетом особенностей передвижения маломобильных групп населения и инвалидов. Как сообщает СтройОбзор, эти требования уже внесены в новый проект государственно-строительных норм Б.2.2-Х: 201Х «Планировка и застройка территорий».
Внесенные в ГСН изменения предусматривают обязательное создание безбарьерного пространства в жилых застройках, а также создание необходимых условий для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, чтобы им были доступны объекты общественного обслуживания. Для этого могут использоваться различные тактильные поверхности, оборудованные звуковым оповещением пешеходные переходы и прочее. Остановки общественного транспорта также должны проектироваться с учетом их доступности и информированности.
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