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Косби признали виновным в сексуальном насилии
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В США актера Билла Косби признали виновным в домогательствах, сообщили СМИ 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: AP Photo / Matt Slocum
Восьмидесятилетний актер Билл Косби признан судом виновным по всем трем пунктам по делу о сексуальном домогательстве 2004 года, сообщает телеканал Fox News.
Ранее десятки женщин обвинили 80-летнего Косби в том, что он давал им сильнодействующее снотворное и затем насиловал. У большинства из этих обвинений нет судебной перспективы из-за истечения срока давности. До суда пока что дошли лишь обвинения со стороны 44-летней Андреа Констанд.
Как сообщают СМИ, Косби якобы изнасиловал Констанд в 2004 году, но тогда не было выдвинуто уголовных обвинений, в 2006 они заключили мировое соглашение. Косби заявляет, что отношения с Констанд строились по обоюдному согласию.
Судебный процесс тянется с 2016 года. В середине июня 2017 года заседание завершилось без вынесения вердикта.
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