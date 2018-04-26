Косби признали виновным в сексуальном насилии

В США актера Билла Косби признали виновным в домогательствах, сообщили СМИ

Ранее десятки женщин обвинили 80-летнего Косби в том, что он давал им сильнодействующее снотворное и затем насиловал. У большинства из этих обвинений нет судебной перспективы из-за истечения срока давности. До суда пока что дошли лишь обвинения со стороны 44-летней Андреа Констанд.

Как сообщают СМИ, Косби якобы изнасиловал Констанд в 2004 году, но тогда не было выдвинуто уголовных обвинений, в 2006 они заключили мировое соглашение. Косби заявляет, что отношения с Констанд строились по обоюдному согласию.

Судебный процесс тянется с 2016 года. В середине июня 2017 года заседание завершилось без вынесения вердикта.