Ещё
Почему женщинам нельзя в алтарь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему женщинам нельзя в алтарь 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Алтарь — это священное место для любого христианина. В православных храмах алтарь отгорожен от взглядов прихожан иконостасом, а вот в католических церквях открыт. Однако правила поведения в святая святых схожи во многих направлениях христианства.
Запрет не только для женщин
В древности, когда христианство еще только зарождалось, в алтарь мог заходить только первосвященник и только один раз в год. В 364 году на Соборе, то есть на собрании православных священников, который состоялся в городе Лаодикия, было утверждено правило под номером 44, которое гласило: «Не подобает жене в олтарь входити».
Позже на шестом Вселенском Соборе, состоявшемся в 680 году в Константинополе, священнослужители решили, что впредь никому из мирян входить в алтарь нельзя, за исключением представителей власти, которые захотят принести Богу дары.
Даже вопрос о том, может ли посещать алтарь монах мужского пола, был в некотором роде спорным. Однако патриарх Константинопольский Николай высказал мнение, что запрещать входить монаху в алтарь не следует, но делать это он может только для того, чтобы зажечь там лампады и свечи, то есть во время своего служения.
Женщины в алтаре
Однако о 44 правиле Лаодикийского собора как-то раз позабыла даже сама княгиня Дашкова. Однажды она вместе со своим малолетним сыном по приглашению Екатерины отправилась в Эрмитаж. Заплутав во дворце, Дашкова поинтересовалась у придворных, как пройти в Эрмитаж.
А те, желая подшутить над ней, ответили: «Через алтарь». Недолго думая, княгиня ринулась к святая святых. Узнав о поступке Дашковой, императрица рассвирепела. «Как Вам не стыдно! — воскликнула Екатерина. — Вы — русская и не знаете своего закона!»
По сей день в православном храме вход в алтарь разрешен только мужчинам, получившим на то благословение священника, например, церковнослужителям (алтарникам и чтецам). Женщинам же входить туда строго запрещено.
Подобный запрет объясняется вовсе не тем, что женщина является нечистым существом, как многие ошибочно полагают. Заходить в это священное помещение без благословения нельзя никому из прихожан. Однако священники дают данное благословение исключительно представителям мужского рода. Все дело в том, что в храме, а в особенности в алтаре, запрещается проливать кровь. Поэтому женщин сюда и не допускают из-за «ежемесячного непроизвольного течения».
Хотя из этого правила бывают и исключения. Так в женских монастырях в алтарь разрешено входить пожилым монахиням и нести там послушание. Однако и это тоже делается исключительно с благословения протоиерея.
А как у католиков?
Во всех христианских церквях алтарь занимает почетное место. Представители всех направлений христианства относятся к этому священному месту с особым трепетом. В католическом храме алтарь или пресбитериум находится за низенькой перегородкой, и никому не составляет особого труда ее перешагнуть. Однако делать этого не следует, так как обычным прихожанам подобное воспрещается точно так же, как и в православных храмах. Заходить в пресбитериум простым мирянам позволяется только в случае крайней необходимости.
Кириллица: последние новости
Могут ли американцы атаковать Россию Какое влияние немцы оказали на русских 5 великих строек, которые изменят Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехия собрала секретные данные по веществу из Солсбери41
Состояние Наргиз резко ухудшилось38
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1150
Джигарханян впал в кому90
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство54
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение